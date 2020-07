La izquierda le pide a Seguridad que dé explicaciones por la desaparición de Facundo

7 julio, 2020

El diputado del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, Claudio Dellecarbonara, presentó hoy un pedido para que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informe qué se hizo en estos más de 60 días en los que Facundo Astudillo Castro, joven de Pedro Luro, se encuentra desaparecido.

En un comunicado de prense, se indica que según plantea la familia, la policía les habría informado que Facundo no contaba con los permisos de circulación correspondientes por lo que le labraron un acta de infracción y le indicaron que debía regresar a Pedro Luro, su localidad de origen. Pero nunca regresó. La causa, en principio, fue investigada como “averiguación de paradero”. Aunque, como advirtió su mamá, Cristina Castro, y sus abogados, en vista de actuaciones contradictorias en las declaraciones policiales, decidieron realizar una denuncia penal por “desaparición forzada”.

En particular, el diputado solicita se informe quiénes son los policías que se encontraban en el operativo que detuvo a Facundo, quiénes se encontraban de turno en las comisarías de la región y por qué siendo que la última vez que se lo vio fue adentro de un patrullero, como denuncian los testigos, no se apartó a la Bonaerense de la investigación. Asimismo se requiere que indique por qué se tardaron 50 días en rastrillar la zona donde fue visto por última vez y otras medidas de interés al caso.

