La justicia absolvió a Magrath en la causa por presunta coacción

23 diciembre, 2019 Leido: 361



Tras no considerar probado el delito de coacción y perturbación de un acto funcional por el que se lo llevó al banquillo, la justicia correccional absolvió a Ricardo Magrath, exsecretario de Seguridad. Los fundamentos del fallo fueron leídos este mediodía en la sala de audiencias de 25 de Mayo 162, por el propio magistrado, doctor Gabriel Giuliani, en ausencia de Magrath – representado por su defensora Elisa Hospitaleche- y también de la Fiscalía, que será notificada por las vías previstas.



En su resolutorio, cuya lectura demandó unos 20 minutos, Giuliani no consideró probado, tal como había señalado en su denuncia el exdirector de la Academia de Policía Local, Christian Palacios, que Magrath le hubiera gritado y amenazado para impedir que ejecutara una orden de presentación vinculada a la investigación por la presunta utilización de títulos apócrifos por parte de aspirantes a la Policía Local.

El magistrado señaló que los testimonios vertidos por otros funcionarios de la cartera que por entonces, en 2016, encabezaba Magrath, y por numerarios policiales, tampoco acompañaron los dichos de Palacios en torno a la presunta discusión con el acusado, y al mismo tiempo no atribuyó aporte probatorio a un audio que presentó la Fiscalía –que incluso extendió el trámite de la audiencia-. De hecho, criticó la utilización de “videos, audios y filmaciones caseras” al entender que “están lejos de aportar las certezas que requiere una sentencia”.



Hospitaleche: “era un resultado que esperábamos”

“Consideré desde el primer momento de la instrucción que no se daba la materialidad ilícita que impulsaba la acusación del Ministerio Público”, dijo la abogada de Magrath, Elisa Hospitaleche, quien recordó que esta causa es un desprendimiento de la que se conoce como títulos truchos. “Ese expediente está en la Fiscalía 10 de Bahía Blanca. Hay prueba sensible que nosotros ofrecimos en su momento y en la Fiscalía de Tres Arroyos no fueron tenidos en cuenta, así que teniendo un nuevo fiscal despojado de cualquier presión social y mediática, seguramente va a poder llevar adelante la investigación y nosotros veremos si podemos aportar otros elementos”, indicó.

Respecto del pronunciamiento del juez Giuliani en torno a audios y filmaciones caseras, protagonistas excluyentes de estas causas contra Magrath, Hospitaleche consideró que “es un criterio que ya ha utilizado la Corte y otros tribunales inferiores, y que nosotros como defensa hemos planteado cuando nos opusimos a la elevación a juicio y planteamos la nulidad de la causa de títulos truchos, y ahora será el fiscal el que deba determinar si tienen valor o no. Una cosa es un registro, grabación o filmación ordenada por la justicia con un marco de legalidad, y otra un audio clandestino que, además, una pericia de la Policía Federal dice que está digitalizado con la posibilidad, como sostenemos, de que esté armado”.

Volver