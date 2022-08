La Justicia absolvió al Bombero Matías Piñeiro por el ataque al Destacamento de Reta

11 agosto, 2022 Leido: 597

Matías Piñeiro, el Bombero Voluntario de Balneario Reta que fue llevado a juicio oral este jueves, por los incidentes ocurridos en la madrugada del 31 de enero del año 2021,fue absuelto.

Piñeiro habló con LU 24 para “limpiar su buen nombre y honor”, a la vez que dijo que no fue necesaria la declaración de sus testigos y quedó libre de culpa y cargo.

“Lamentablemente uno tiene que esperar el tiempo lento de la Justicia, pero debemos amoldarnos a esto, teniendo toda la verdad, todos los testigos, los comprobantes. Yo ni siquiera estuve en ese lugar”, sostuvo inicialmente.

“Me llevó casi un año y medio llegar al juicio, pero no tuve que disponer de los testigos que tenía: hubo tantas mentiras, tanto acomodo que se hundieron, no tengo más que decir sobre eso, lo que más quería era poder comunicarme con la radio para que quedara limpio mi nombre, como me enseñó mi viejo, como me enseñó mi vida, como fui toda mi vida. Nunca tuve problemas con nadie; simplemente quería ir de a poquito a todos los medios donde salio mi foto en primera plana, como un Bombero que golpeó, que robó. Salió en todos lados, y me encantaría que vuelva a salir la nota, ahora con la verdad”, manifestó.

“Llego a juicio porque Bomberos es una institución que no se mancha, Bomberos es mi vida, es una pasión que uno lleva en el alma: se hace por vocación, no se hace por dinero ni por nada. A mí me ofrecieron más de una vez arreglar por 36 mil pesos para que todo esto quedara en la nada y se terminara mi problema, pero no tenían en cuenta que se metieron con un Bombero que va más allá de pagar y listo, y se terminaban mis problemas. El cuartel tiene reglas, tiene formas de trabajo que no permiten que yo quede como que pagué porque estuve”, dijo.

“Se tenía que llegar a demostrar, delante de un Juez o delante de quien sea, que yo no tengo nada que ver en esto. Por suerte, gracias a las mentiras de quien estaba a cargo del Destacamento, de una enfermera que no se sabe por qué dijo todas las cosas que dijo, y hoy fue delante del Juez y se encargó de desmentir un montón de las cosas que dijo, y simplemente se acusaron entre ellos, no pudieron mantener una mentira y como dije, no tuve que recurrir a ningún testigo porque me dijeron “ya está andá a tu casa, libre de culpa y cargo, porque vos tenías más que pruebas suficientes para demostrar que vos ahí no estuviste”, explicó.

“Todos los testigos que vinieron del lado de ellos, toda la Policía que estuvo en el lugar le dijeron a la Jueza que yo no estaba; ahora yo lo que más quiero es limpiar mi nombre, y también porque el nombre del Cuartel salio en todos lados: en Clarín, en TN, en América, en Telefé, y ahora nadie va a levantar la noticia diciendo la verdad; yo ahora me voy encargar, yendo uno por uno, diciendo la verdad, porque dijeron fue un Bombero, y no tienen ni idea de lo que es”, adelantó.

“Se me retiraron todos los cargos, y ahora de lo que se me acusaba era haber roto el portón y de intentar llevarme el cuatriciclo, pero al principio mi causa era por golpes, robos, agresión a la Policía, tentativa de robo, malversación de papeles probatorios, Asociacion Ilícita, fraude, me pusieron como si fuera Pablo Escobar, a una persona que no tiene una denuncia, que no tiene una entrada a una comisaria ni para preguntar qué hora es, una persona que tiene 38 años de tener una vida impecable. Me jodieron la vida, me jodieron física, moral y mentalmente, en el trabajo, en el cuartel, porque yo este año y medio no la pasé nada bien, la verdad es que siento mucha impotencia, estoy muy contento con el fiscal, con mi abogada, que supieron entender las cosas y no necesitaron recurrir a mas nada que los testigos del lado de ellos que solos se hundieron”, sostuvo.

“Me ofrecieron más de una vez en Fiscalía, diciendo que lo mío era una falta muy grave, que podía pagar 35 mil pesos, que con eso se cubrían los daños del coche del policía, y la respuesta mía siempre fue la misma: que lamentablemente, mi viejo me hizo honesto, y yo no voy a pagar algo que no hice, y si tengo que ir a la cárcel por algo que no hice, será así”, expresó Piñeiro.

“Lo que más me encantaría recalcar es que, hoy por hoy, cuando pasan cosas así, hay que referirse a la persona y no a la institución en la que trabaja. Yo no tengo nada en contra de la Policía, yo tengo millones de amigos que son policías, y cuando algún policía hace algo, hay que dar el nombre y el apellido, y6 no hay que decir que fue un policía, no hay que decir que fue una enfermera la que hizo esta denuncia falsa, hay que decir el nombre y el apellido, no hay que manchar a la institución, porque es una pasión, es una vida y si no estás ahí adentro no lo vas a entender nunca”, finalizó.

Volver