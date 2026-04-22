La Justicia de Menores investiga el origen de las amenazas en Tres Arroyos (audio)

22 abril, 2026 0

Luego de los operativos efectuados en Tres Arroyos que derivaron en secuestros de varios celulares en distintos domicilios, por las amenazas virtuales a través de redes sociales y pintadas en las escuelas, LU 24 entrevistó a la titular de la UFIJ 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Dra. Marina Vizzolini, quien hizo el análisis de la situación

En principio, la funcionaria judicial sostuvo: “a veces la cabeza de los chicos es bastante inentendible, pero creo el caso tiene que ver mucho con las redes sociales, en la que muchas veces, los adultos ignoramos en qué están los adolescentes”.

Refiriéndose a los operativos conjuntos efectuados junto a la policía, Vizzolini dijo: “Como caso concreto, hicimos una serie de allanamientos originados por las amenazas, en una lista publicada en una página de Instagram con amenazas a algunos alumnos de unos cinco establecimientos”.

“Estamos en una etapa de investigación que nos lleve a descubrir los orígenes, ya que esos menores no estaban escolarizados, por lo que a través de la apertura de sus teléfonos puedan arrojar una luz”, sostuvo y amplió: “esa etapa de investigación trata de llevar un poco de calma a las familias”.

“Yo con los padres no tengo contactos más allá de las diligencias, estamos en esta etapa preliminar, yo no tengo pruebas para hacer un procesamiento ya hoy, hay una previa en este marco, en el que estoy trabajando, no he tomado contacto ni con los padres ni con los menores”, agregó.

“Creo que esta situación se extendió en todo el país, en cada colegio. Es un delito bastante importante, son amenazas agravadas, que también afectan a la paz social, que es un delito más grave, y además hay que tratar de evitar los episodios de violencia en los colegios, que sabemos, existen”.

“El tema es difícil, la cifra de casos es sorprendente y por parte de ambos sexos”, explicó y relató que “el trabajo de la Policía Comunal se realizó muy bien”, al finalizar, en referencia a los registros domiciliarios efectuados en la ciudad.

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