La justicia de Menores ya investiga el caso del video: la fiscal Ramos pidió que no se siga retransmitiendo

La fiscal Natalia Ramos inició una investigación de oficio por el video en el que se observa una situación de acoso y hostigamiento a un adolescente por parte de otros dos, y luego derivó el caso a la UFIJ Nº4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según estimó esta mañana, en diálogo con LU 24, se trata de “un caso que no se configura en principio como bullying, que se da más en el ámbito escolar. Aquí, según creo, estamos frente a delitos penales, hay amenazas, un abuso sexual”. Y en este sentido, solicitó que “la gente deje de retransmitir ese video, porque hay una víctima a la que estamos multiplicando la lesión que esto le ha generado”.

“El video lo recibí de parte de una colega que me indicó que la persona que se lo había enviado no quería denunciar, de manera que comenzamos a trabajar de oficio con la Comisaría de la Mujer, porque sabíamos que el hecho había pasado acá. Individualizamos a la víctima y a los presuntos autores, y por tratarse de menores de edad, se pasó la causa a trabajar en el Fuero de Responsabilidad Juvenil, que continuará su trámite con las medidas que estime pertinentes”, completó Ramos.

Y advirtió que “la respuesta que podrá dar la justicia tendrá que ver con lo que prevé la ley para este tipo de delitos penales en menores, pero lo importante es que estas causas se judicialicen para desalentar que se resuelvan en otro ámbito”.

Respecto de la existencia de algún dispositivo de apoyo a la víctima, Ramos aseguró que “cuando hay un caso de abuso sexual, hay obviamente posibilidad de hacer pericias y grupos que intervienen en estos casos, como Atreverse o Construyendo, pero entiendo que no es lo que este joven necesita. Si requiere algún acompañamiento psicológico podrá intervenir en esto el Servicio de Promoción de Derechos, pero en este caso en particular también están presentes los padres, lo que es muy importante para su contención”.

