“La Liga” de los remates: fijaron fecha para el inicio del juicio oral

22 julio, 2021

Entre el 21 y el 30 de septiembre, a las 9:30 horas en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, se desarrollará el juicio oral por la causa denominada “La Liga”. El expediente inicial involucra a 16 personas que fueron investigadas por distintas maniobras, directas o indirectas, vinculadas con el accionar de la banda que coaccionaba y estafaba en remates judiciales que se realizaban en la ciudad bahiense y la zona.



Son siete los acusados que llegan a juicio oral y público: se trata de Claudio Daniel Trabucco, Claudio Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Néstor Horacio García, Rodrigo Emanuel Garcia y Marcelo Alejandro Sansoe.

A seis de ellos se les imputa ser miembros “plenos” de la asociación ilícita, en tanto que a Marcelo Sansoe se le imputa el delito de estorbo o impedimento de acto funcional y tentativa de estafa procesal, en concurso real (arts. 55, 241 inc. 2 y 172 en relación con el 42, CP).

La causa se inició en el año 2015 en la UFIJ Nº 9, a cargo del Fiscal Sebastián Foglia, y el juicio oral será llevado a cabo por el Fiscal Gustavo Zorzano.

Según la investigación realizada, se habría determinado que: “En la órbita del Departamento Judicial Bahía Blanca, desde al menos el año 2013 hasta finales del año 2018, los imputados Claudio Daniel Trabucco y Claudio Oscar Del Valle –como organizadores- junto con Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Néstor Horacio García, Rodrigo Emanuel García y otras personas no identificadas hasta la fecha –como miembros- conformaron una sociedad informal autodenominada ‘La Liga’ destinada a cometer distintos delitos en perjuicio de la libertad de las personas, la propiedad privada y la administración pública en la esfera de las subastas judiciales ordenadas en el ámbito del Departamento Judicial Bahía Blanca operando sincronizada y coordinadamente y montando distintas maniobras con el propósito principal mancomunado por todos y cada uno de sus miembros de consolidar una suerte de monopolio de los remates judiciales por parte de esta organización a través de conductas fraudulentas y/o violentas, impidiendo la concurrencia libre de los terceros a las subastas judiciales, fijando precios, perjudicando a deudores y/o acreedores y engañando a los jueces de los procesos en que se ordenaran los remates, con el fin de obtener beneficios económicos ilegítimos”.

“La amplia gama de acciones que realizaron indistinta y alternadamente los imputados abarcaron desde acciones intimidatorias y coactivas sobre los legítimos terceros interesados en la adquisición de los bienes objeto de subasta; la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención de “La Liga” en el acto de remate; el fracaso del acto de subasta a través de conductas fraudulentas; el otorgamiento de contratos simulados y fraudulentos; la turbación o entorpecimiento del propio acto de remate, etc., que les permitió obtener ganancias ilegítimas lesionando la tranquilidad y el orden público, afectando la administración pública y el normal desarrollo del sistema de administración de justicia del Poder Judicial en este Departamento Judicial y perjudicando el patrimonio y la libertad de terceras personas”.

