La madre de Facundo declaró por primera vez en la causa por la muerte de su hijo

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, cuyos restos óseos fueron encontrados el mes pasado en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, declaró hoy durante cuatro horas como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de su hijo e hizo un relato desde el momento en que denunció la desaparición hasta que encontró el cadáver.



Fuentes judiciales informaron que en su extensa declaración, la mujer reiteró sus críticas públicas contra el accionar del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires y el fiscal federal de Bahía Blanca inicialmente a cargo del expediente Santiago Ulpiano Martínez.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó esta mañana que si la Justicia determina que un miembro de la policía fue culpable de la muerte de Facundo, ni el gobernador Axel Kicillof ni él encubrirán “a quien cometió un delito”.

De acuerdo con los voceros, Cristina prestó su testimonial por videoconferencia entre las 9 y las 13, aproximadamente, pero no lo hizo ante Ulpiano Martínez sino ante los dos fiscales que se sumaron semanas atrás a la investigación del caso: Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Al respecto, Leandro Aparicio, uno de los abogados de la mujer, aclaró que la madre de Facundo “pidió que no esté presente Ulpiano Martínez”, porque para ella este funcionario “quiere ahondar en la teoría del suicidio ya que nunca tomó la teoría de la desaparición forzada”.

“Cristina contó todo desde que denunció la desaparición hasta el hallazgo del cuerpo y mantuvo la misma línea de críticas que ya había hecho públicamente”, explicó una fuente judicial.

En ese extenso relato la mujer también se refirió al amuleto que supuestamente pertenecía a su hijo y que fue encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone.

Se trata de una pequeña sandía de madera que contiene una vaquita de San Antonio, hecha en el mismo material, y que fue un regalo de la abuela de Facundo para éste y su hermano.

Este objeto fue hallado durante un allanamiento realizado a principios de agosto en la dependencia policial de la mencionada localidad lindera Mayor Buratovich, donde el joven fue visto con vida por última vez.

La fuente judicial consultada explicó que en la audiencia de hoy no se le exhibió este amuleto porque la mujer ya había hecho un reconocimiento del mismo previamente.

En tanto, para mañana está previsto que declaren un testigo que, de acuerdo con la querella, le mencionó la policía bonaerense a la denominada “testigo H”, quien, a su vez, dijo haber llevado a Facundo en su auto desde Teniente Origone hasta el cruce de la ruta nacional 3 y las vías del ferrocarril.

Para los abogados de Cristina, esta testigo fue “plantada” justamente para favorecer a los efectivos policiales de esa zona.

Mientras que sobre las testimoniales de Daiana González, la exnovia de Facundo, y dos amigos de éste que en un principio se iban a realizar esta semana, fuentes judiciales dijeron que fueron pospuestas para una fecha a definir.

Se trata de la joven con la que la víctima había concluido una relación sentimental y a cuya casa de Bahía Blanca se dirigía cuando desapareció, con intenciones de recomponer la relación.

Respecto de los dos amigos, los voceros explicaron que uno de ellos vio al joven antes de que se fuera de su casa de Pedro Luro y el otro recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Facundo cuando ya había partido rumbo a Bahía Blanca.

Facundo (22) fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por la Covid-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su exnovia.

En el trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por la Policía bonaerense.

Por último, el 15 de agosto último, los restos óseos de Facundo fueron encontrados semienterrados en un cangrejal de General Cerri, en el partido de Villarino.

