La mujer fallecida había ingerido pastillas en exceso
La autopsia practicada en el cuerpo de la mujer encontrada muerta en su casa, dio como resultado que había ingerido una cantidad muy importante y desmedida de medicamentos con intenciones suicidas. Como el cuerpo fue hallado con una chalina a la altura del cuello, inicialmente se especulaba con ahorcamiento.
Como se informó inicialmente, la víctima fue hallada por un familiar, en su lecho, sin vida y con signos de posible ahorcamiento.
Ante esa situación se judicializó el caso y finalmente, tras el resultado de la autopsia se extrajo como conclusión que el fallecimiento obedeció a la ingesta de medicamentos varios en una cantidad muy grande con intenciones suicidas.