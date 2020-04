La mujer que fue hallada sin vida en Barrio Colegiales falleció por muerte súbita

Luego de haberse realizado la autopsia a la mujer de 94 años que falleció ayer en una vivienda de Barrio Colegiales, se confirmó que la causa del deceso fue un paro cardiorespiratorio agudo no traumático.

Recordamos que en la casa no había desorden, no hubo indicios de violencia e inclusive la policía encontró una pequeña suma de dinero.



