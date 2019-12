La ola delictiva sigue: daños y robos en la ciudad en la previa de Nochebuena

24 diciembre, 2019 Leido: 472

Varias versiones en torno a nuevos hechos delictivos circularon en la mañana de hoy, en la previa de Nochebuena, pero la que efectivamente pudo comprobarse fue en la pollería La Granja de Emma, donde desconocidos rompieron una vidriera y se alzaron con cambio de la caja. Respecto de los trascendidos, se especula con que no son pocos los vecinos que deciden no denunciar los hechos, lo que dificulta no solo la posibilidad de esclarecimiento sino también la necesidad de contar con información estadística precisa que permita ordenar medidas al respecto.

Mientras tanto, cabe decir que el robo mencionado ocurrió en el local ubicado en 9 de Julio y Saavedra. Tras perpetrarlo rápidamente, los malvivientes huyeron y los responsables del negocio se aprestaron a sustituir el cristal dañado.

