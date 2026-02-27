La Pampa: Una mujer amenazó a un conductor con una cuchilla (video)

Una mujer esgrimió una cuchilla en medio de una discusión de tránsito en Santa Rosa, La Pampa. Fue identificada y le quitarán la licencia de conducir.

Parte de la secuencia quedó grabada en un video, y los testigos ocasionales no podían creer lo que estaban presenciando.

El problema se habría originado tras una mala maniobra vehicular que derivó inicialmente en un intercambio de insultos. En ese contexto, mientras ambos vehículos estaban parados en el semáforo, la mujer mayor bajó de su auto portando una cuchilla de gran tamaño y se dirigió hacia el otro vehículo.

Tal como quedó registrado, la señora comenzó a discutir verbalmente con el conductor, que en todo momento mantuvo la ventanilla baja. Mientras tanto, ella ocultaba la cuchilla detrás de sus piernas, situación que fue advertida por los otros automovilistas que comenzaron a tocar bocina alertando de la situación.

La agresora se retiró del lugar vociferando insultos y se retiró. (minutouno.com)

