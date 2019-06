La policía chavense descubre falsa denuncia

Este martes 11, en horas de la mañana, personal de la Estación de policía chavense, llevó adelante una investigación bajo la supervisión del Ayudante Fiscal, Dr. Juan Carlos Ustarroz, tras haber recepcionado denuncia por la sustracción de teléfonos y una guitarra en el Parque Tantanakuy a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, que se encontraban en los alrededores de la denominada Isla, ubicada en el interior del parque, y fuera, según los dichos del denunciante, perpetrado por cuatro sujetos de sexo masculino.



Como fruto de la investigación, tras testimonio recabado y verificado los dichos del denunciante, personal policial pudo establecer que los mismos resultaban ser totalmente falsos, a la vez que no habían sido sustraídos en el parque, sino que todo había resultado una farsa, ya que la guitarra había sido vendida con anterioridad, y los teléfonos fueran ocultados para sostener la veracidad de los hechos al momento de radicar la denuncia, pero que finalmente fueran descubiertos por los investigadores desenmascarando así al falso denunciante.

En cuanto a la identidad del denunciante, no trascendió desde el parte policial, solamente indican que resulta ser mayor de edad y que habría utilizado a un menor para darle fuerza a sus dichos. No obstante se informó que se le sustancia actuaciones por “Falsa Denuncia Agravada”, con intervención de la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Ustarroz, y de la UFIJ N° 16 de Tres Arroyos.