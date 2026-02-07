La Policía de Tres Arroyos recuperó en Chaves una moto sustraída en Necochea

Personal policial dependiente de la Comisaría 1º local, recuperó una moto con pedido de secuestro activo por haber sido sustraída en Necochea.

Luego de tareas investigativas se pudo establecer que el rodado en cuestión se encontraba en Chaves, por lo que se solicitó una orden de allanamiento concedida por el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad a cargo de la dra. Fabiana Brandolín.

El registro domiciliario se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Caseros al 600 de Gonzales Chaves y fue ejecutado por efectivos del GTO de nuestra ciudad, donde se recuperó un motovehículo marca Honda 150 cc, con pedido de secuestro activo de fecha 6 de enero del año 2026, en la ciudad de Necochea resultando denunciante Ian Banavides Sters, vecino de dicha ciudad, IPP que trámite ante la UFIJ Nro. 20 del Detpo. Judicial de Necochea.

Se labraron actuaciones prevencionales por el delito de encubrimiento, dónde el imputado fue correctamente identificado, y notificado de la formación de la causa en su contra por el delito mencionado, no tomándose por el momento otro temperamento legal.

