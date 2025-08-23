La Policía evitó el robo de aberturas en una vivienda. Un aprehendido

Personal de la Comisaría Primera de Tres arroyos aprehendió a un malviviente que en la madrugada de este sábado se encontraba sustrayendo aberturas de una casa en construcción, en la primera cuadra de calle Uspallata.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, cuando el ahora aprehendido, aprovechando la oscuridad reinante, extrajo de su lugar las aberturas, que iba apilando para luego sacarlas del lugar.

La presencia de los uniformados evitó la sustracción, por lo que fue trasladado a sede policial, imputado por el delito de “Robo en grado de tentativa”.

Se iniciaron actuaciones judiciales, dándose intervención a la fiscalía de turno, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

