La Policía halló vestimenta en Reta y espera peritaje para determinar si pertenece a Jonás

21 febrero, 2026

Este sábado, personal policial en tareas de rastrillaje, halló vestimenta en una zona de médanos con acceso al mar, en el marco de la búsqueda de Jonás Emanuel Verdun Lizarraga, de 16 años, desaparecido desde el jueves. Se aguarda el resultado del peritaje oficial que determinará la vinculación con el caso.

Recordamos que el joven es oriundo de la ciudad de Moreno y se encontraba de vacaciones en casa de familiares.

Al despliegue de diferentes fuerzas especializadas se suma la llegada de perros adiestrados de la División K9 y del área provincial de siniestralidad.

Al momento de su desaparición Jonás vestía buzo de algodón azul, remera mangas cortas negra, bermuda azul y ojotas negras. Es de contextura delgada, 1.75 mts aproximadamente, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones.

