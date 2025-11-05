La Policía recuperó la moto Honda CB300 robada anoche

5 noviembre, 2025 0

Esta tarde, y luego de una persecución policial, quién conducía la Honda CB300 sustraída anoche, se deshizo de la misma en inmediaciones del Club Olimpo y se dio a la fuga.

En recorridos de rutina, personal de la Comisaría 1º de nuestra ciudad advirtió la circulación de una moto de similares características a la robada anoche del interior de una vivienda de calle Magallanes.

En esa situación, intentaron acercarse al rodado en cuestión, pero el conductor al advertir la presencia policial inició una rápida fuga, que terminó con el vehículo en cuestión abandonado en cercanías del arroyo y el conductor no pudo ser atrapado, aunque estaría identificado.

Noticia en desarrollo



Volver