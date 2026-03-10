La policía secuestró un automóvil robado y con pedido de secuestro activo

10 marzo, 2026 0

Este lunes alrededor de las 12:30 el personal policial de la comisaria Primera de Tres Arroyos logró recuperar un automóvil Volkswagen, sustraído en la ciudad de Mar del Plata.

El mismo tenía pedido de secuestro activo desde junio del 2024, por el delito de Hurto Automotor, solicitado por OFIJE ODEPA, del Depto. Judicial de Mar del Plata.

La investigación se llevó a cabo gracias a la información suministrada por la Dirección de Coordinación Operativa de la Secretaria de Seguridad, quienes reciben un descargo contravencional, de un ciudadano oriundo de la ciudad de Mar del Plata, por una multa que se le había hecho a su rodado, en esta ciudad.

Con un resultado muy positivo, lograron identificar dicho vehículo en Av. San Martin 200, Tres Arroyos identificando a su conductor un hombre de 77 años, verificando el número de chasis y motor del automóvil, corroboraron que el descargo del ciudadano marplatense era verídico.

Se labraron actuaciones prevencionales por el delito de Encubrimiento con intervención de la UFIJ Nº 16, a cargo del Fiscal Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

