La policía sorprendió a tres menores armados y con medio kilo de cocaína

26 marzo, 2026 346

En la tarde del miércoles y luego de un llamado al 911 por un ocasional testigo que vio movimientos extraños en Avenida Caseros y San Luis, en Barrio Los Aromos, la policía tresarroyense sorprendió a tres menores cuyas edades van desde los 13 a los 15 años, que portaban en una mochila dos armas de fuego y un trozo compacto de cocaína, que arrojó un peso de medio kilo.

Una de las armas, una Bersa Thunder calibre 9 mm., según fuentes irreprochables informaron a LU 24, fue robada a un efectivo policial que prestó servicios en la ciudad, en tanto se continúa investigando la procedencia de la segunda, un revólver calibre 32, que tenían ambas la numeración limada, y de otras herramientas que se supone estaban destinadas a cometer ilícitos contra la propiedad .

Se les inició una causa por “infracción a la Ley 23.737, al artículo 189 bis por tenencia de arma de guerra y al 289 inciso 3 del Código Penal, por la supresión de los números de las armas”, en la que podría tomar injerencia el Juzgado Federal de Necochea por la cantidad de cocaína que portaban y por los otros delitos concurrentes.

Luego de cumplirse los citados recaudos legales, fueron entregados a sus padres.

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