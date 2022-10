La Primavera Traful: Un remate para ponerse colorado

10 octubre, 2022

La Primavera Traful cría Angus colorado desde 1963 y este miércoles llevará a cabo la primera venta en sus instalaciones de la Estancia San Carlos, en Coronel Suárez, y vía streaming. El martillo de Roberto Mondino venderá 45 toros PP y PC, y 550 vientres PC. Las preofertas arrancan mañana a las 8.

La Primavera Traful vivirá este miércoles una jornada que se transformará en un hito dentro de la trayectoria de casi 60 años dedicados a la cría del Angus colorado: realizará su primer remate en su Estancia San Carlos de Coronel Suárez, evento que Enrique Adrogué y todo su equipo de trabajo apuestan a que sea el primer capítulo de un largo camino.

Las prolijas instalaciones y el bellísimo paisaje que aporta este campo enclavado al pie de las sierras, son el escenario ideal para organizar una venta que tendrá como protagonista a uno de los rodeos colorados más antiguos e importantes del país. Entonces, con la organización de Sergio Amuchategui, Ganadera Azul y Aduriz y Asociados y la venta a cargo de Alfredo S. Mondino está todo dado para que la subasta sea una fiesta ganadera.

“Desde 1963 que se trabaja en esta genética. Sabemos lo que produce esta hacienda, porque engordamos nuestros novillos, sacamos nuestros propios vientres. Entonces lo que uno ha hecho es darle un giro comercial a la empresa. Hicimos cuatro remates en Coronel Pringles con Don Pancho de la familia Gutiérrez, y este año tomamos la decisión de hacerlo acá”, explicó Enrique Adrogué, quien se hizo cargo desde hace unos años de la administración de la empresa.

La oferta

Así es que este miércoles, a partir de las 14.30 desde la Estancia San Carlos (ruta 85 entre Coronel Pringles y Coronel Suárez) y también vía el streaming de El Rural.com, el martillo de Roberto Mondino venderá 5 toros PP, 41 toros PC; 100 vacas PC de segundo parto con cría y 450 vaquillonas PC para madres. “Sale a venta un conjunto de 650 reproductores Angus colorado de una consistencia que se ve a través de la uniformidad, del color, de la calidad racial, es la evidencia de 60 años de un trabajo serio y responsable”, indicó Sergio Amuchategui.

A partir de mañana a las 8 horas quedarán habilitadas las preofertas hasta el martes a las 20. Y todo el que participe recibirá una bonificación del 3% por cada día. Es un beneficio acumulable, con lo que cual el que preoferte los dos días acumulará un 6%. En www.alfredosmondino.com se podrá ver el catálogo y los videos de los lotes que salen a venta y además realizar las preofertas.

“Hay uniformidad en el macho y en la hembra, hay una facilidad de engorde, que tenemos medida en todos los encierres de novillos propios. Tenemos un toro bien profundo, de un tipo comercial novillero, con buenas musculaturas, buenos huesos, muy correctos, y lo más importante de nuestra hacienda es que son todos animales producidos prácticamente a pasto”, explicó Adrogué.

“Acá trabajamos mucho con alfalfas, y el 90% del animal está logrado en función de pasto, entonces son reproductores blandos, que cuando se trasladan a la Cuenca del Salado, campos ms duros, no son toros que se vienen abajo ni sufren”, completó.

Desde que Enrique se hizo cargo de la administración, la empresa tuvo un crecimiento sostenido en número de cabezas. “La población se incrementó dejando entre 500 y 700 vaquillonas por año de reposición, y la homogeneidad que se observa está relacionada con un único criterio de selección”, indicó Juan García, el asesor que a mediados de 2017 reemplazó a Alfredo Witt, el director técnico durante 50 años.

De poco más de 1.000 madres PC se pasó a las 4.000 que componen hoy el rodeo de la firma. “El crecimiento era uno de los objetivos planteados desde la administración. El otro, buscarle una salida comercial, y así surgió la idea de juntar consignatarias con muchos años, convocar a Sergio para la organización, y realizar el remate en la estancia”.

Plazo y pastoreo

En cuanto a las condiciones comerciales, habrá plazo de 30, 60 y 90 días, flete gratis para los toros, 8% de descuento por pago contado, y las opciones de las tarjetas rurales. A eso hay que sumarle que la cabaña brinda pastoreo para la hacienda hasta el 15 de noviembre, un servicio fundamental que se le brinda al comprador en momentos de escasez extrema de oferta forrajera.

“Al que le gusta el colorado, el que quiera empezar un rodeo o ampliarlo, en este remate tendrá una oferta extraordinaria. No puede dejar de venir a buscar lo que necesita. Hay una hacienda muy consistente, es muy difícil encontrar estos rodeos de colorados que hay en San Carlos”, aseguró Roberto Mondino, que quedó deslumbrado de lo que observó en el día de campo organizado en la estancia días atrás.

“Se trata de un rodeo absolutamente cerrado, de multiplicaciones propias desde los padres a las madres. Yo recomiendo a todo que vengan al remate, si no pueden hacer negocios este año no importa, pero que vean y sepan que acá van encontrar una buena madre y un buen padre”, aseguró Juan García para darle un buen cierre a la invitación para participar de un día para ponerse colorado.

