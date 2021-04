La radio obedece una disposición, la justicia debe una explicación

Tal como se informó oportunamente y en cumplimiento de lo dispuesto en una medida cautelar suscripta por la doctora Fabiana Brandolín, a requerimiento de la asesora de Menores e Incapaces, doctora María Palacio, LU 24 no informará sobre el resultado de un debate oral y público sustanciado en los últimos días y a cuyo término hoy se conoció el veredicto del Tribunal Oral Criminal local.

Sin perjuicio de que la intención de este medio es respetar el contenido de la cautelar en cuestión, que restringe la publicación de todo tipo de información que permita la identificación de la víctima y la eventual vulneración de su derecho a la intimidad no sólo a LU 24, es importante señalar que aún no ha obtenido respuesta nuestra inquietud respecto de por qué se impidió el acceso de la periodista acreditada en el lugar en el inicio de las audiencias de debate, profesional del derecho además, a quien invocando el oficio que se había girado minutos antes a la sede de la radio, no se le permitió entrar a la sala Eduardo Ruppell.

