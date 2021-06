“La responsabilidad individual deja mucho que desear” aseguró Cordiglia sobre los incumplimientos a las restricciones

7 junio, 2021

Durante el último fin de semana en la ciudad se debieron acatar las restricciones correspondientes a Fase 1, y los controles policiales se apostaron en diversos sectores de la ciudad y se cortó el tránsito en la Av. Libertad en las cercanías al Parque Ángel Cabañas para evitar las aglomeraciones de personas. Jorge Cordiglia, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos comentó sobre los operativos y las infracciones labradas, y además aseguró que “la responsabilidad individual deja mucho que desear”.

“Este fin de semana se trabajó muy fuerte desde la Dirección de Tránsito y patrulla urbana, se trabajó en conjunto con la policía” indicó Cordiglia con respecto a estos dos días de fase 1 que transcurrieron, y agregó “se trabajó en conjunto, muy bien y muy fuerte, la gente lo ha visto y lo ha entendido y hemos tratado de cubrir todos los lugares”.

En ese sentido, detalló que “se labraron cerca de 60 actas” a individuos y comercios por incumplimiento del horario que indicaban las restricciones y además “se desactivó una fiesta, que no tenía características multitudinarias pero estaban en incumplimiento del DNU”. Asimismo, sostuvo que “se hicieron operativos de tránsito, se secuestraron vehículos y se hicieron alrededor de 10 infracciones”.

“El despliegue de la Secretaria fue completo, en suma con la gente de la policía descentralizada, caballería, CPR, policía de seguridad, se ha trabajado muy fuerte este fin de semana para dar cumplimiento a la fase 1” manifestó, pero afirmó que “la responsabilidad individual deja mucho que desear” ya que los incumplimientos a las restricciones han sido más de los esperados.

El Secretario de Seguridad municipal, además aseguró, refiriéndose a quienes no respetan las medidas “no entienden lo que está pasando en salud, no entienden lo que lamentablemente está perdiendo la vida, ni con la gente que está aislada, no se entiende”. “Normalmente se enojan, nos hablan de libertades individuales, que tienen derechos, nunca se acuerdan de las obligaciones o deberes” sostuvo y añadió “hemos recibido cualquier tipo de insultos, pero nuestro trabajo es ese y lo vamos a seguir llevando adelante”.

Para finalizar, se refirió al corte de tránsito en las cercanías al Parque Cabañas, y comentó que se logró desactivar esa aglomeración, pero quienes habitualmente concurrían decidieron ubicarse en otros sectores, “el sábado se fueron para el lado de Monteagudo” y “el domingo se fueron por el camino de cintura para el lado del campo de golf”.

Para denunciar éste tipo de infracciones, se recuerda que está habilitada la línea 147.

