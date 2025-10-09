“La responsabilidad se enseña en casa”: Multa a padres por destrozos de sus hijos

En los últimos días se registró un hecho en el que un menor provocó la rotura del vidrio de una patrulla municipal. Ante esta situación, desde la Secretaría de Seguridad —a cargo de Juan Apolonio— se procedió a realizar la multa correspondiente y la citación de los adultos responsables.

El Código Municipal de Faltas, en su artículo 303, establece sanciones económicas y la asistencia obligatoria a talleres de concientización y reflexión para los adultos responsables.

“La responsabilidad se enseña en casa. Queremos invitar a las familias a acompañar y reflexionar junto a nosotros sobre la importancia de cuidar lo que es de todos”, señaló Apolonio.

“Porque la seguridad y el respeto se construyen entre todos, con compromiso, diálogo y responsabilidad”, citan desde la dependencia.

