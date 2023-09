La Rural denuncia vandalismo en reciente plantación sobre calle Rauch

20 septiembre, 2023

Dirigentes ruralistas denunciaron este miércoles que ignorados arrancaron unos treinta árboles que habían sido recientemente plantados sobre calle Rauch.

El presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Simonetti habló al respecto, y dijo que “nosotros tenemos muy buena relación con el barrio, los vecinos quisieron hacer cordón cuneta, y la idea es asfaltar esas calles; no sabemos quién fue, tenemos cámaras de seguridad, le hicieron el seguimiento, pero no pudieron dar con los autores”.

“Es muy lamentable, las plantas no son nuestras, son del barrio; dudamos en hacerlo público pero creo que debíamos hacerlo porque es un daño que le hacen a la comunidad, no se lo hacen a la Rural, yo no lo quiero politizar, es más, nosotros hemos sido proactivos con el crecimiento del barrio, porque hay un valor inmobiliario importante en el lugar”.

Se hizo la denuncia correspondiente, ahora vamos a poner más cámaras del otro lado, y tratando de poder arreglar lo sucedido, plantando nuevamente”.

