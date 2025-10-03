La Secretaría de Seguridad repudia lo ocurrido ayer en el Barrio Olimpo

3 octubre, 2025 0

Desde la Secretaría de Seguridad perteneciente a la Municipalidad de Tres Arroyos se pronunciaron a través un comunicado enviado a LU24 refiriéndose a lo sucedido este jueves en el Bario Olimpo.

En el mismo expresan su total repudio a los hechos violentos contra los dos inspectores de Tránsito, agredidos físicamente mientras cumplían sus funciones al intervenir en un incidente de Tránsito.

Para nosotros es inaceptable que nuestros servidores públicos sean maltratados en el cumplimiento de sus labores ya que ellos trabajan diariamente poniendo en orden la seguridad vial y el orden en nuestra comunidad.

No toleraremos que sean victimas de violencia que atenten contra su integridad física y sus tareas laborales, asimismo nos solidarizamos y acompañamos a los trabajadores agredidos reafirmando nuestro compromiso, respaldando las tareas de todo el personal pertenecientes a esta Secretaría.

Todo acto que atente contra nuestro personal será judicializado con el fin de esclarecer el grado de responsabilidad de sus agresores, de esta forma le pedimos a los ciudadanos que mantengan una conducta responsable y respetuosa hacia quienes desempeñan funciones esenciales para el cuidado y seguridad de todos los vecinos.

