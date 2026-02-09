La Sub DDI detuvo al tercer autor del asalto a Di Francesco

9 febrero, 2026 58

Este lunes por la tarde, personal de la Sub DDI de Tres Arroyos con colaboración del CPR Local y tras una extensa labor investigativa llevada a cabo por el delito de Robo Calificado ocurrido el 10 de diciembre de 2025, cuando delincuentes ingresaron al campo de Andrés Di Francesco en la zona de La Tigra con intenciones de robo, resultando Andrés Di Francesco, logró efectivizar una detención del tercer imputado en el hecho, quien junto a sus cómplices, ya privados de su libertad, cometieron el asalto al vecino tresarroyense, a quien balearon y lesionaron.

El malhechor fue identificado como Juan Gabriel Orosco, de 24 años, quien prestará declaración indagatoria ante la Justicia y será alojado en los calabozos de la DDI, en Bahía Blanca.

El comunicado de la Sub DDI local, a cargo del Comisario Inspector Daniel Dupuy, hace constar que “la investigación dio origen el día 10 de Diciembre del 2025, cuando autores ignorados ingresaron de forma imprevista y violenta al campo de la familia Di Francesco, donde utilizando armas de fuego, lesionaron al propietario del lugar con dos heridas de arma de fuego y traumatismo de cráneo ocasionado por un golpe con un objeto contundente, para luego darse a la fuga dichos autores por los campos aledaños de la zona de Micaela Cascallares”.

Con anterioridad, habían sido apresados Luis Alberto Mendoza y Juan Antonio Sosa, alias “el gringo”.

Cabe destacar que dicha investigación se halla bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 13 del Dpto. Judicial Bahía Blanca, sede Tres Arroyos.

Volver