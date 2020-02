“La tranquilidad anoche quedó de lado”, lamentó el delegado de Orense

20 febrero, 2020 Leido: 395

El delegado de Orense, Eduardo Pecker, se mostró sorprendido por el asalto contra una familia de Bragado perpetrado en las últimas horas en la residencia conocida como “El Macondo”. “La tranquilidad quedó anoche de lado”, lamentó.

El funcionario contó que “serían unas cuatro personas que se dieron a la fuga hacia el lado de Claromecó y abandonaron la camioneta en los médanos. Hasta el momento no hay resultados positivos en su búsqueda”.

Pecker dijo que tratará de comunicarse con los damnificados porque “ya no están en el balneario, no sabemos si por esto que pasó o porque tenían previsto irse”.

Finalmente, dijo que el personal policial sigue recorriendo la zona para dar con los autores del hecho.

Volver