La UCR de la Sexta se reunió en Bahía de cara a la renovación de autoridades

7 mayo, 2026 0

En el marco del proceso de renovación de autoridades que atraviesa la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, representantes de la Sexta Sección Electoral mantuvieron un encuentro en la ciudad de Bahía Blanca. La jornada contó con la participación de aproximadamente doscientos referentes y militantes provenientes de todos los distritos de la región.

El análisis de la actualidad política estuvo a cargo de los legisladores nacionales Maximiliano Abad y Karina Banfi, y de la senadora provincial Nerina Neumann, quienes coincidieron en “la necesidad de consolidar el rol del radicalismo como una alternativa sólida”.

La reunión reflejó una amplia representación del radicalismo seccional, contando con la presencia de los intendentes de los distritos de Tres Lomas, Luciano Spinolo; Pellegrini, Sofía Gambier; y Adolfo Alsina, Javier Andrés; a los que se sumaron presidentes de comités, concejales, consejeros escolares y militancia de los veintidós distritos de la región.

Estuvieron presentes además el diputado provincial Diego Garciarena, el diputado provincial (MC) Emiliano Balbín, y referentes de trayectoria como el diputado nacional (MC) Juan Pablo Baylac, y el senador provincial (MC) David Hirtz.

El evento tuvo como eje central el análisis de la coyuntura política actual y el fortalecimiento territorial de cara a los próximos desafíos internos del partido. Durante el encuentro, se brindó un detallado diagnóstico de la realidad provincial y nacional, destacando “la importancia de la unidad y el diálogo institucional en el contexto económico y social vigente”.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la integración de los diversos comités locales, reafirmando la “vocación de construcción colectiva de la UCR en el interior bonaerense”.

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