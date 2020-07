La última foto de Facundo Castro antes de su desaparición

Las últimas dos fotos que la policía le tomó a Facundo José Astudillo Castro, el 30 de abril pasado, cuando fue visto por última vez, constan en la causa judicial que procura determinar dónde está el joven de 22 años.

Una de ellas fue a media mañana, cuando la policía de Mayor Buratovich lo interceptó incumpliendo la cuarentena y supuestamente le labró una infracción al artículo 205 del Código Penal.



En la imagen se lo ve junto a un policía y de frente al móvil 23.360, que fuera secuestrado por disposición de la Justicia Federal durante el allanamiento a la Subcomisaría de Buratovich, con el fin de ser sometido a pericias.

Delante de la camioneta Toyota Hilux se pude ver la mochila que portaba Facundo cuando salió desde Luro.

En la otra imagen se advierte el carnet de conducir de Facundo (aparentemente no portaba su DNI), cuando lo vuelve a interceptar la policía, ya sobre las 15.40, en la zona de Teniente Origone y uno de los efectivos toma ese registro.

Incompetencia

La jueza de Garantías N° 3, Susana Calcinelli, aceptó el planteo del fiscal Rodolfo De Lucia y declaró la incompetencia del fuero provincial en el caso de Facundo.

De esa manera, las actuaciones serán giradas a la jueza federal N° 2, doctora María Gabriela Marrón, quien le deberá correr vista al fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, a fin de dictaminar si aceptan o no la decisión.

En caso de aceptarla, la búsqueda continuará en el fuero Federal, donde el 29 de junio pasado se había recibido la denuncia de la madre del joven y sus abogados para que se investigue la posibilidad de una desaparición forzada, es decir con el apoyo o consentimiento de algún organismo del Estado.

La sospecha de la familia apunta a la actuación de la policía bonaerense en Villarino, el día de la desaparición.

En caso de que la Justicia Federal no acepte la competencia exclusiva se trabará un incidente que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuente y Fotos: La Nueva

