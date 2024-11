La violencia en las canchas se trasladó al fútbol femenino

Jennifer Duarte, hija de la jugadora de Argentino Junior, quien fue agredida físicamente el lunes en el encuentro de fútbol femenino entre Huracán y el “Bicho” en cancha de Colegiales, habló con LU 24.

Duarte dijo que el simpatizante del Globo, “en estado de ebriedad, en el primer tiempo empezó a maltratar a mi madre y en el entretiempo dijeron que lo iban a sacar, pero en el segundo tiempo la siguió molestando y cuando me acerqué con mi padrastro, me pegó una piña y me rompió la nariz y cuando intenta defenderme, el agresor le respondió tirándole una reposera”.

“Varias personas se le acercaron a decirle que estuvo mal lo que hizo, pero empezó a revolear todas las cosas y amenazó con reventarme la cabeza a trompadas” dijo y agregó: “uno de los chicos que estaban ahí saltó a defenderme y al decirle que diga la verdad le dice que no se meta que me había dado un correctivo y quien bien merecido lo tenía, al acercarme al hombre tenía mucho olor a alcohol”.

“Quise hacer la denuncia en la Comisaria de la Mujer y no me hicieron caso de ahí me mandaron a la Comisaria Primera donde traté de hacer la denuncia y al decir que era hincha de Huracán no me quisieron tomar la denuncia”.

“Me mandaron a otro lado cuando ocurre que algún hincha de Huracán es agredido la policía acciona sin dudarlo, y cuando ocurre al revés la policía no hace nada; reciben protección de la policía, los árbitros y la Liga”, acusó Duarte y se preguntó “por qué no lo sacaron, escucharon claramente como agredió verbalmente a mi madre y no hicieron nada”.

“También han ocurrido hechos donde los hinchas de Huracán fueron agredidos: la policía accionó de manera contundente sin dudar tomando la denuncia, la Liga tomó cartas en el asunto sacando a la hinchada de Argentino y ahora que ocurre al revés, no hacen nada”, concluyó.

