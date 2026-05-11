Ladrones capturados en Mar del Plata: uno se metió al mar huyendo

11 mayo, 2026 354

En medio del temporal del sábado, en la zona de Playa Grande en Mar del Plata, la Policía dio con tres delincuentes que habían cometido varios ilícitos en la ciudad costera.

Lo curioso de la situación es que uno de ellos, acusado de robar junto a dos cómplices una camioneta en Playa Grande, en Mar del Plata, e intentar estafar con tarjetas bancarias robadas, ingresó al mar vestido para tratar de escapar de la policía, pero fue finalmente fue detenido.

El hecho ocurrió el sábado y comenzó en un local de comidas rápidas ubicado en Constitución y la costa, donde empleados alertaron al 911 que tres hombres intentaban pagar con distintas tarjetas de crédito y débito para ver cuáles funcionaban.

Cuando llegó el Comando de Patrullas, dos de los sospechosos fueron encontrados escondidos en el baño del comercio mientras que el tercero salió corriendo hacia la playa y se metió al mar vestido. Fue detenido con ayuda de personal de Caballería.

Las tarjetas pertenecían a víctimas de un robo previo. Los tres imputados habrían vaciado el interior de una camioneta estacionada en Playa Grande.

Uno de los detenidos llevaba puesto un reloj que una de las víctimas reconoció como suyo.

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