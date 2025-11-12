Lancha “desaparecida” en Monte Hermoso la encuentran en Bahía Blanca

12 noviembre, 2025 0

Una lancha denunciada como robada en Monte Hermoso fue encontrada este martes en Bahía Blanca en un allanamiento que fue parte de un operativo que incluyó la revisión de una vivienda en Punta Alta, donde se secuestró una camioneta.

La investigación surgió a raíz de una denuncia realizada el pasado sábado por Carlos Alaiz, residente de Monte Hermoso, quien manifestó que la embarcación había sido sustraída de su vivienda y que no contaba con la documentación de la misma por haberla adquirido en una compra de palabra.

Las cámaras de seguridad de la localidad costera permitieron determinar que Leandro Contreras, residente de Punta Alta, la trasladó en una camioneta Toyota Hilux color gris, y que resultaría ser el propietario original de la embarcación. La causa se caratuló como hurto e interviene el Agente Fiscal Dr. Leopoldo Vega. CON INFO DE LA BRUJULA

