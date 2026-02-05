“Las 24”: Cazadores y la previa del mayor evento pesquero del país

5 febrero, 2026 187

Desde la sede Tres Arroyos del Club Cazadores, el coordinador de la 64 edición de Las 24 horas de la Corvina Negra, Sebastián Suhit, brindó un panorama a horas de producirse el comienzo del tradicional evento.

“Hay muchísimo movimiento, la gente viene a retirar su inscripción y en la sede Claromecó tenemos los premios mayores expuestos, la carpa instalada, y estamos llevando los premios menores”, dijo inicialmente.

En otro aspecto, se abordaron temas de consulta por parte de los pescadores sobre cuáles son los mejores lugares de pesca y la recomendación para que se proteja la vida, cuidándose del mar, y en lo que respecta a la seguridad externa conjunta, Suhit recordó la reunión con autoridades de Seguridad municipal, en un trabajo conjunto con las fuerzas que participarán del operativo durante el fin de semana.

“El Club ha tercerizado el servicio de transporte a la zona de pesca en caso de que el pescador no tenga vehículo, en ambos sentidos”, afirmó y sostuvo que “quienes necesiten el servicio ingresen a la página www.clubcazadores.com.ar o dirigirse a la ventanilla en la sede de la Avenida Costanera, donde los asesoraremos”, afirmó.

Sobre las inscripciones, Suhit expresó que las mismas “se pueden realizar hasta el sábado a las 18:00 y también existe la posibilidad de aquellos que no lleguen antes de ese horario, pueden LLAMAR, NO MENSAJES, al teléfono 2983-548505, ANTES DE LAS 18:00 en caso de imprevistos por parte de quienes vengan viajando.

“Está previsto que se cierre la sede del Club en Tres Arroyos el viernes a las 21:00 y la sede Claromecó se abrirá este viernes a las 7:30 en la Avenida Costanera para vender inscripciones hasta las 20:30”, finalizó, agradeciendo el apoyo que LU 24 brinda a la difusión del concurso.

