Las empresas de Beguiristain fueron el núcleo de los operativos de AFIP y Policía Federal

11 noviembre, 2022

Esta mañana, personal de la AFIP, con la colaboración de la Policía Federal de Necochea, realizó cuatro allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de una investigación por presunta evasión.

Las diligencias judiciales estuvieron vinculadas con el grupo de Empresas Beguiristain de nuestra ciudad, y el representante legal, doctor Mariano Pérez, dijo al respecto que, “la presencia de funcionarios de AFIP es para verificar aportes previsionales y puntualmente lo que investiga es el pago en forma correcta de los mismos. Nos llama la atención, porque lo que debería ser un simple trámite o una intimación, se ha producido en una inspección con tantas personas de AFIP como de la Policía, por lo que se plantea la duda ante la magnitud de tal procedimiento”.

Consultado acerca de la hipótesis que llevó a tal movimiento, expresó: “puede haber alguna mano negra que tal vez denunció anónimamente, pero en el momento que vive el país algunas empresas tienen alguna falta de pago en los aportes, pero no sale de ahí el tema”.

Con respecto a la situación de la compañía, el abogado aclaró que “todavía no hay disposición legal al respecto y después que se analice toda la investigación se pasará a la Justicia, a pedido de la AFIP. En el acta que presentaron las autoridades no aclara nada y no hemos tenido acceso al expediente”.

Según explicó el dr. Pérez, la intervención de la Justicia se debe a que la AFIP no tiene autoridad para secuestrar documentación “por lo que es ella la que ordena los procedimientos y luego de los análisis se devuelve la necesaria para la continuidad de la empresa. Si la situación es por falta de cumplimiento a alguna obligación tributaria se paga y se termina la cuestión, y si la AFIP considera que ha cometido algún delito en especial, se da intervención a la Justicia y ahí se aplicaría la Ley Penal Tributaria o no”.



