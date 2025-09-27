Las entregaron a instituciones educativas: En una cárcel de La Plata repararon computadoras

Personas privadas de la libertad de una cárcel bonaerense restauraron 48 computadoras y las donaron a entidades educativas de las ciudades de Gualeuaychú, Navarro y La Plata, en una iniciativa coordinada por la Asociación Civil María de las Cárceles.

En el marco del programa Segunda oportunidad, los internos previamente capacitados, restauraron computadoras entregadas por la Fundación Banco Provincia.

El proyecto se llevó a cabo en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en La Plata, y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En la entrega acompañaron el Jefe del SPB, Xavier Areses, la presidenta de María de las Cárceles, Adriana Von Kaull, representantes de la Fundación del Banco Provincia y directivos del Complejo Penitenciario La Plata y la Unidad 9.

Cabe destacar que las personas privadas de la libertad aprobaron cursos de Reparación y Operadores de PC y que se encuentran capacitados para una futura inclusión en el mundo laboral. (infocielo.com)

