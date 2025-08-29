Las Fuerzas Armadas no custodiarán las elecciones del 7 de setiembre

Ante la decisión de desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas no harán la custodia en las escuelas y el traslado de la documentación como sucede habitualmente, sino que la misma estará a cargo de la Policía bonaerense.

En Tres Arroyos hay 161 mesas habilitadas en 37 lugares de votación, y se necesitan dos policías por escuela en el interior más otro en el exterior, por lo que la suma total es de 111 efectivos, casi la totalidad de agentes afectados al servicio en el distrito.

A esto se suma además los numerarios que deberán escoltar las urnas hasta la oficina del correo, y el traslado de las mismas.

