Le arrebataron la cartera en pleno día y pide ayuda para recuperar sus documentos

28 noviembre, 2021

María Luz Rajoy, de 35 años, denunció en la red social Facebook que a las 19 de ayer, todavía pleno día, le arrebataron la cartera, en la que también llevaba su teléfono celular, en un hecho ocurrido a la altura del 800 de la calle San Lorenzo.



Esta mañana, se acercó a LU 24 y dijo que “yo salía de mi domicilio, dos personas en una moto negra se acercan y una me increpa, me caigo al piso, me arrastra y me roba la cartera”.

“Grité y salieron los vecinos. Una persona de un almacén me contuvo y llamaron a la policía, radiqué la denuncia porque tenía toda la documentación, llaves y la tarjeta de crédito”, lamentó.

“Le pido a la sociedad que si tienen información por favor me avisen”

“Uno tenía la cara descubierta, era un chico joven de 18 años aproximadamente. No pude mirar mucho porque en el momento uno intenta salvarse. Por suerte fueron solo raspones, no paso a mayores, solo fue un forcejeo”, finalizó.

