Le carnearon dos vacunos: “trabajas para los vagos” dijo un productor pringlense

13 febrero, 2022 Leido: 2154

Cuatreros abrieron la tranquera de una chacra en Coronel Pringles, sacaron a la calle dos terneros de 250 kilos y los carnearon. Los animales pertenecían a Sergio Marino, pero ocasionalmente estaban en la chacra propiedad de Juan Carlos Eberling, quien por gentileza le había permitido tenerlos allí.

El faenamiento tuvo lugar en la sección chacras, en cercanías a la Escuela 4 y basurero municipal de Coronel Pringles. “No es la primera vez que sucede, a mí hacía rato que no me carneaban un animal, 9 meses aproximadamente, venia zafando y estaba re contento. Pero ahora que arrancaron, en cualquier momento vuelven”, lamentó Eberling.

“Cuando me carneaban, me voltearon 6 animales en tres meses. Hice las denuncias, pero no he tenido nunca ninguna noticia de nada. Uno es un productor chico y hoy un animal de esos vale 60 mil pesos” agregó.

“Estoy mal porque le di permiso para que no ande con los animales en la calle y le pasa esto -dijo, por Marino-. Voy a ir a hablar con el jefe de seguridad (el Secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson), para que se pongan las pilas” indicó.

“Hay gente acobardada que no hace las denuncias -continuó-, tenés que hacer más tramites vos que los chorros, pero por lo menos que se pongan las pilas. Pringles es chico y todos nos conocemos, uno se entera de las cosas y la gente que tiene que actuar no lo hace”.

Por último, Eberling expresó: “uno es un luchador, lo ha hecho con sacrificio y cuesta mucho tener un animal. En estos casos la amargura que te agarrás, tenés ganas de vender todo porque trabajas para los vagos” finalizó.

Fuente: El Orden

