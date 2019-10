Le desvalijaron la casa en su ausencia: “Claromecó es tierra de nadie”

Un hombre oriundo de Olavarría que posee una propiedad en Claromecó, denunció a través de LU 24, que desconocidos ingresaron a su casa, y sustrajeron una importante cantidad de elementos.

Asegura que “Claromecó es tierra de nadie” y que “nadie se hace responsable” de la situación.

Según relató el olavarriense, que pidió mantener en reserva su identidad al igual que la ubicación de la propiedad en cuestión, “al llegar para aprovechar el fin de semana largo para acomodar la casa y descansar, me encuentro con la propiedad violentada y que me faltaban cosas. Hice la denuncia policial, porque después el delegado o quien puede hacer algo, te dicen que en Claromecó no hay robos, porque no hay denuncias. Sigue siendo un lugar precioso, pero están pasando cosas que antes no pasaban. Se está yendo de las manos y nadie se hace responsable. Están robando en muchas casas que están solas y quería alertar a la gente. Esto perjudicará a la gente buena de la localidad. No me gustaría tener que poner la casa a la venta, porque es una sensación muy fea lo que me pasó. Estoy desanimado, porque todos los vecinos te lo reconocen y te lo dicen y hasta la policía me manifestó que no tienen apoyo de ningún lado para poder trabajar. Ni una resma de papel les alcanzan”, sentenció.

Alertó además que según le indicaron “abren las casas que están solas y las vacían. Es signo de impunidad total, porque hacer esto y que nadie vea nada es indignación total. Claromecó dejó de ser seguro, dejó de ser una opción de tranquilidad y seguridad. Están robando y robando en todo lados”, sentenció.