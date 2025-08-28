Le dieron el alta a la joven protagonista del accidente en el camino de cintura

28 agosto, 2025 0

Fue dada de alta la menor de 16 años que presentaba un embarazo de seis meses, y protagonista de un despiste con su auto cayendo a un zanjón paralelo a la Avenida Lisandro de la Torre en la esquina de Bernardo de Irigoyen

El vehículo era ocupado por la mujer y su pareja y fue extraída del mismo por los bomberos que acudieron al lugar, en tanto el conductor, Marcos Maldonado, de 18 años, salió por sus propios medios. Venía por la arteria mayor y, por causas que se investigan, cayó de punta a la zanja.

Fue llevada al Hospital Pirovano donde chequearon su estado, comprobándose que no tenía lesiones, por lo que le dieron el alta.

