Le dijeron que tenía disponible fondos del IFE y le sacaron dinero de su cuenta

21 octubre, 2020 Leido: 669

Una tresarroyense fue víctima ayer de una estafa telefónica. La modalidad utilizada para el engaño fue la de una comunicación telefónica, realizada por un hombre que dijo ser abogado de la ANSES y le avisaba que tenía para cobrar fondos pertenecientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“A las tres y media me llaman diciéndome que era el abogado de Anses, presentándose como Maximiliano Flores. Me decía que yo hacía 90 días que no retiraba el IFE. Le respondí que como soy empleada estatal no me correspondía eso, y me dijo que era el último día para cobrar”, relató a LU 24 María Soler.

“Siguieron hablándome y me dieron seis números. Yo fui, los ingresé y cuando veo mi cuenta había depositados 20 mil pesos pero no los podía retirar hasta terminar la transacción al otro día. Después me vuelve a llamar para que rompa todos los papeles que el banco me había dado. Ahí empecé a sospechar”, agregó.

“Al rato quisimos entrar al home banking y estaba todo bloqueado: habían hecho la extracción del dinero”, lamentó.

“Yo fui a un banco, que no es el que cobro, ingresé los números que ellos me dieron, no les di mi clave ni nada. Es como si yo hubiera tramitado un crédito. En realidad era 18.660 pesos, que a partir de hoy podía retirar desde las 9 de la mañana”, puntualizó.

Soler dijo que radicó la denuncia ante la Policía y que se contactó con el banco, desde donde la convocaron para que exponga lo sucedido. El número de teléfono del que la llamaron tenía característica 011.

ANSES no realiza llamados ni solicita datos personales vía correo o SMS

Cabe recordar que desde que comenzó el período de confinamiento obligatorio y ante el aumento de las denuncias, la ANSES comunicó en más de una oportunidad que en ningún caso el organismo solicita datos personales o bancarios de manera telefónica, por correo electrónico o a través de mensajes de texto.

Además, la entidad recomienda que en caso de recibir algún llamado o contacto en nombre de la ANSES no brindar información personal.

