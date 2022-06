Le hackearon la cuenta de Instragram a Federico Ordás

24 junio, 2022 Leido: 10

El conductor de Bus 24, Federico Ordás, contó que le hackearon la cuenta de Instagram para vender dólares a sus seguidores.

El mecanismo que utilizaron fue enviar un mensaje a todos sus contactos en el que decía que tenía mil dólares para vender a muy buen precio, por lo que “muchos amigos empezaron a llamarme porque obviamente esto no era así y ahí me alertaron de que me habían hackeado la cuenta”, dijo.

“Me cambiaron la contraseña y la dirección de correo electrónico, entonces cuando intento recuperar la contraseña, figura otro mail al que yo no tengo acceso”, explicó.

“Ahora estoy en el proceso de recuperación de cuenta, a través de mails con Instagram haciendo la denuncia, pero va a tardar unos 4 o 5 días laborales, según me dicen en los mails”, agregó.

“La intención era alertar sobre todo a mis amigos y conocidos que los mensajes que les llegan y el estado publicado en Instagram no los puse yo”, expresó.

También informó que “todas las personas a las que le llegó ese mensaje son de Tres Arroyos, imagino que están trabajando con una base de datos de la gente cercana”.

Volver