Le ofrecían un premio “de Shell” por teléfono y resultó ser cuento

Cristina es otra tresarroyense a la que intentaron estafar mediante un caso de cuento del tío.



En este caso el llamado fue para su marido, al que con nombre y apellido le dijeron que había ganado un premio de 250.000 pesos. “Le dije, mientras él hablaba, que los que llamaban eran mentirosos y porquerías; entonces tomé el teléfono y me preguntaron por qué decía eso, que ellos eran de Shell. Les dije que no quería saber nada. Me terminaron insultando con una palabrota irreproducible”, contó.

A los pocos días se volvieron a comunicar, y según recordó Cristina, le aparecía en el identificador de llamada el logo de Shell y un número de teléfono, pero no procedente de Buenos Aires. Pero la familia decidió no atender.

