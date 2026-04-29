Le pegó una trompada a su pareja, y terminó preso

29 abril, 2026 0

En el marco de un operativo realizado por el personal del Comando de Prevención Rural (CPR) en sección quintas de Tres Arroyos , se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino, tras constatarse que, luego de una discusión, agredió físicamente con golpe de puño a su pareja, provocándole lesiones en el pómulo derecho.

Ante este hecho, la UFIJ N° 06 del Departamento Judicial de Bahía Blanca dispuso la formación de causa, caratulada “Lesiones agravadas por el vínculo”, ordenando el alojamiento inmediato del imputado en sede policial a la espera de su declaración indagatoria.

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