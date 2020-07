Le quemaron el auto: lo acusan de robar planta de marihuana, algo que negó cometer

21 julio, 2020 Leido: 3107

Luciano Santos, un joven de 25 años que reside en nuestra ciudad, denunció públicamente que le prendieron fuego el auto porque lo acusan de haberse robado una planta de marihuana, algo que negó haber hecho.

El incendio del vehículo, un Renault 12, ocurrido alrededor de las 23 del pasado sábado en la cuadra de Lucio V. López 200-300, requirió la labor de una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.



Santos indicó que el mismo día había recibido amenazas: “el sábado al mediodía me habían dicho que me iban a cagar a palos y que se iban a juntar a la noche”.

“Mi auto es una herramienta de trabajo, lo tengo parado afuera de la pensión. Junto chatarra, corto el pasto, hago de todo un poco, me muevo con el auto”, sostuvo.

Además explicó que el incendio se produjo por una planta de marihuana: “me echan la culpa de que yo les robé, ni él sabe quién le robó. Todo es por planta de marihuana, me dice que yo le robé eso, me echó las culpas de eso y me dijo que me va a quemar el auto”.

También aclaró que siguió recibiendo amenazas por Facebook. “Me dicen si me compro otro también me lo va a querer quemar”, agregó.

“Jamás tuve antecedentes, estoy totalmente limpio no tengo nada. Jamás estuve preso. Me recriminan que yo robe una planta de marihuana y eso nunca pasó. La misma noche que me quemaron el auto hice la denuncia en la Comisaría”, manifestó.

“Me dijeron que me iban a llamar e iban a ver las cámaras, nunca me llamaron y no pasó nada. Ojalá que la policía haga algo”, finalizó.

Volver