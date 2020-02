Le robaron a Marcelo Cattáneo: “me llevaron televisores, herramientas y hasta el encendedor”

21 febrero, 2020 Leido: 389

Delincuentes robaron televisores y herramientas de trabajo del taller de Marcelo Cattáneo, ubicado en Pueyrredón 961.

El hecho fue entre las 23:10 de ayer, cuando se fue de allí, y las 8 de la mañana de hoy cuando el propietario del lugar, que se dedica a la reparación de TV, llegó a trabajar.

“Me llevaron tres televisores (LCD y Led) y herramientas de trabajo como la base del soldador, un mini torno, la lupa, entre otras”, relató a LU 24.

“Entraron por el frente. Hoy fui a abrir el portón y le tuve que hacer poca fuerza. Vaciaron todos los cajones. Ni el encendedor me dejaron, así que ni mate pude tomar ya que no tenía con qué prender la cocina”, dijo el damnificado.

“Que la gente se entere que no estamos tan bien, van pasando cosas”, lamentó.

Cattáneo no tiene seguro y ahora deberá reponer los televisores que eran de sus clientes.

