Le robaron al soguero Carlos Cabrera: “Te da bronca porque soy un laburante”

El soguero Carlos Cabrera fue víctima de un robo en su vivienda de Constituyente 253, en momento en que se encontraba ausente. En diálogo con LU 24 se mostró muy angustiado porque le sustrajeron elementos heredados por su padre.



“Lamentablemente esta vez me tocó, angustiado por todas las pilchas y más que nada por la rastra que era de mi viejo, era algo que heredé de él, y un lote de cuchillos que me llevaron, todos buenos cuchillos. Te da bronca porque soy un laburante, vivo todo el año”, expresó.

Contó que estuvo el fin de semana en la Exposición Rural de Palermo y cuando llegó a su casa el martes se encontró con todo revuelto y que le faltaban cosas: “Llegue el martes, estaba en Palermo, creo que estaban adentro cuando yo llegue, habían sacado cosas del freezer y no se había alcanzado a descongelar, pero no pude ver nada”.

Entre los elementos sustraídos había una amoladora, una agujereadora, una rastra herencia de su padre, un facón hoja Kirschbaum con el yelmo cabo canilla de potro labra, cuchillo (puma 20 cm), cuchillo Victorinox hoja de 20, cuchillo 3 claveles de 20 cuchillo de 20 el yunque, cuchillo de 25 la Trompette Dos Mundos con detalles en alpaca, gemelos de plata y oro de corazón, entre otras cosas.

“Por ahora voy a esperar a que aparezcan las pilchas, hoy anduve recorriendo con las compra y venta mostrando fotos por si aparecen”, mencionó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1° de Tres Arroyos.