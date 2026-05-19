Le robaron el casco que utiliza para manejar su moto y pide ayuda para recuperarlo

19 mayo, 2026 0

Este mediodía de martes, se produjo un nuevo robo en la ciudad. Fue afuera del Supermercado “Dia” y Mauro, es el perjudicado a quien le arrebataron el casco que utiliza para manejar su moto.

Declara que necesita recuperarlo para poder trabajar y además, poder volver a usar la moto ya que, como todo ciudadano de bien, maneja con todo en regla.

El casco en cuestión es de color negro y tiene unas marcas hechas con fibron, según lo expresado por el damnificado.

En caso de que alguien lo encuentre, pueden acercarlo a LU24 o comunicarse al 2983 35-0266 (teléfono de Mauro).

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