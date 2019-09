Le robaron el teléfono en un local y asegura que la policía no le quiso tomar la denuncia

La joven Carla Rodríguez, se acercó a nuestra emisora para hacer pública una situación que le tocó atravesar el sábado después que sufriera el robo de su teléfono celular en un local comercial. Denunció que la policía no te tomó la denuncia.



“El sábado a las 16.30 horas me robaron el teléfono en la tienda de Betolaza 227. Fui a comprar un pantalón y me robaron el teléfono. Los dueños de ahí, se ofrecieron a darme la foto del chico en las cámaras, para que pudiera hacer la denuncia y me dijeron que pasara el lunes. Paso, y los mismos de la tienda me dijeron que les tengo que pagar 1500 pesos, para que me den la foto del chico”, relató indignada.

Luego comentó ofuscada la situación dada en el momento que decidió realizar la correspondiente denuncia policial: “Me da mucha bronca. El sábado voy a la comisaría y me dicen que no me pueden tomar la denuncia. Que yo tengo que ir a pedir la foto del chico. Ellos son la policía y deben ir ellos a pedirla. Pero no hicieron nada, asique queda en la nada”, sentenció al tiempo que mencionó que el teléfono sustraído es un Samsung J1.