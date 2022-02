Le robaron en su campo y el CPR local no buscó a los ladrones porque no conoce la zona

3 febrero, 2022 Leido: 2214

Una situación complicada le tocó pasar a Luis Canan propietario de un establecimiento rural ubicado en el Cuartel IV, en cercanías de la Laguna San Martín, a 6 km del ejido urbano.

Canan contó que “el lunes estuve todo el día en el campo, también estaba el hombre que trabaja para mí, y a eso de las 17:30 aproximadamente vinimos para el pueblo tenía que hacer unas cosas, dejé todo abierto porque yo volvía enseguida, son 6 km nada más. Cuando vuelvo tipo 20 horas, me encuentro con la tranquera abierta pero no le di mayor importancia aunque al ingresar a la casa me encuentro con todo revuelto, toda la ropa tirada, y me di cuenta de inmediato que me faltaba la guitarra, que uso para trabajar porque formo parte de Los Fogoneros y un juego de sogas que tengo para desfilar, también cuchillos y tijeras de podar”.

“No podemos recorrer porque no somos de acá, no conocemos la zona”

Ante esa situación llamó al CPR, y casualmente pasaba un móvil con las balizas prendidas y los alcanzó con su camioneta, “les conté lo que me pasó y me dijeron que no podían hacer nada porque no conocían la zona, ya que un efectivo era de Suárez y otro de Huanguelén, solo sacaron fotos y se fueron. Tardaron cuatro horas en tomarme la denuncia y nadie se ocupó del tema. Yo me dedique a averiguar hasta que dí con la persona que tenía supuestamente mis cosas, llamé de nuevo al CPR para que me acompañe o se ocupe y me dijeron que no era jurisdicción de ellos y que si molestaba a la gente me iban a meter preso a mí. Sabiendo donde estaban mis cosas me dirigí al domicilio para hablar, ya que los conozco, pero me recibieron apuntándome con un arma y varias personas que querían agredirme por lo que me tuve que ir, ahora ya no voy a poder recuperar más nada”.

Volver