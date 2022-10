Le robaron herramientas en una leñera y ofrece 30.000 pesos de recompensa por datos

Desconocidos rompieron un candado y robaron herramientas de la leñera ubicada en Caseros 1160. Mario Colantonio, su propietario, dijo a LU 24 que los malvivientes se llevaron envases de gas y desparramaron gasoil, al robar bidones, cerca de los vehículos. Y ofreció una recompensa de 30.000 pesos a quien ofrezca datos certeros sobre el hecho.

“Han estado trabajando un buen tiempo, y por las cosas que se llevaron no se movieron a pie; se llevaron envases de gas, una hidrolavadora, baterías, el combustible en bidones. Fue anoche, porque yo estuve hasta ayer a las 20, y volví a las 6 a poner en marcha los vehículos para ir al campo a desmontar y no pudimos hacer nada: no teníamos ni gasoil, ni baterías”, describió.

“Hay una parte de la sociedad que ha decidido optar por trabajar honestamente, y otra que en una hora o dos se lleva lo que a un colaborador le lleva un año de trabajo. Hay que marcar esa diferencia”, consideró Colantonio. También destacó la buena voluntad de la Policía cuando se acercó a hacer la denuncia, “porque estuve toda la mañana, y la única máquina que tenían para recibirla no funcionaba bien”.

Su teléfono para recibir datos es el 15556731.

